分棟共構 平鎮陸軍體育館暨市民活動中心開工

「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心」完工模擬圖。（桃園市新工處提供）

2025/06/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府以逾一億四千萬元經費，在平鎮區龍慈路與游泳路口，辦理「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，昨天開工動土典禮，將以分棟共構方式，興建鋼筋混凝土與鋼構混合設計建築物，融入軍事迷彩、米干文化及桃園市徽等在地特色設計，並施作「龍慈路延伸至台六十六線第一期道路新闢工程（都內段）」，預計明年十一月竣工。

融入軍事迷彩 明年11月竣工

市長張善政主持典禮並致詞表示，感謝軍方配合釋出部分土地，是全案能推動的關鍵，期待如期完工，體育館歸軍方，活動中心歸民政局。

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市府新建工程處長呂紹霖指出，此案為市府第一個以性別友善為發想的建築工程，雖是約二年前的設計案，在不牴觸使用執照取得、符合建築技術規則下，將訪談女性朋友需要，儘量調整工程施作內容。

性別友善發想 契合女性需求

新工處建築科長鄭閎仁說，活動中心棟一層樓，設多功能室、研習室、里辦公室，搭配景觀綠化及樹木移植，進出口臨游泳路，性別友善設施包括全區安全監控加警報聯防、婦幼緊急求助設施、性平資訊看板等；體育館棟兩層樓，含綜合球場、桌球室等，規劃十六席汽車、十五席機車的停車格，進出口臨龍慈路。

另外，大溪區瑞源市民活動中心昨啟用，張善政表示，該中心坐落大溪運動公園內，鄰近籃球場，藉此凝聚鄰里向心力，營造美好生活環境；大溪區長徐景揚說，基地面積二六一五坪，總樓地板面積約一一三坪，總經費約二千四百萬元，規劃活動空間、廚房、儲藏室等，提供長輩休憩、青年與婦女學習交流的場所。

「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心」開工。（桃園市新工處提供）

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