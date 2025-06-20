斥資5.6億 桃市大湳森林公園建停車場

鄰近捷運綠線大湳站的八德區大湳森林公園，將興建立體停車場。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/20 05:30

地上4層 配置小型車268席、機車137席 距捷運綠線大湳站100公尺

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區大湳森林公園鄰近未來捷運綠線G04大湳站，該站與新北捷運三鶯線銜接，成為重要轉運中心，市府爭取前瞻基礎建設計畫補助，在公園內興建地上四層立體停車場，配置小型車二六八席、機車一三七席，新建停車場距離大湳站僅一百公尺，可提供公園休憩民眾、大湳站通勤旅客停車使用，預計二○二九年底完工。

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基地位北側 減少衝擊保育黃鸝鳥

市府交通局停車管理科長巫秀堅表示，大湳森林公園立體停車場總工程經費五．六億元，前瞻補助二億元，市府自籌三．六億元，規劃於公園北側闢建地上四層停車場，開挖面積約二二○四平方公尺，總樓地板面積九二○五平方公尺，考量該公園為二級保育動物黃鸝鳥棲息區域，所以將停車場基地選定北側滯洪池區域，減少環境衝擊。

導入智慧停車3.0 分色引導樓層

巫秀堅說，這座停車場鄰近綠線G04大湳站，離國道二號大湳交流道僅五至十分鐘車程，極具轉乘效益，場內將導入「智慧停車3.0」，全區規劃電動車充電樁、行動支付繳費系統、全樓層分色引導、梯廳分區標示，配置婦幼、無障礙專用停車格及電動車優先停車格。

此外，停管設備採智能車牌辨識系統、eTag快速通關、車位在席、智慧尋車系統等設施，收費方式支援電子票證、信用卡、手機線上支付等，讓停車場更加便利。

大湳森林公園原為警政署保一總隊營區，總面積約十六．六公頃，市府在點交接收後，按生態紋理改造成兼具文化及社福活動的基地，並陸續進行生態調查、舉辦地景藝術節等，園區也規劃設置五個活動中心、一個社福館舍、兒童玩具圖書館及八塊厝民俗藝術村，是八德的都市綠洲，更是市區少有大面積綠地。

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