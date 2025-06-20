破布子產期到 左鎮農會將啟動加工

2025/06/20 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕時序入夏，除了香甜滋味的芒果，破布子也進入產期。左鎮區芒果受氣候影響，減產約三成，破布子產量則增加五成左右，左鎮區農會依古法熬製的「破布子丸」，傳統古早味，受到許多老饕喜愛，已有不少民眾詢問，農會預計下週啟動加工。

左鎮區芒果栽種面積約二一○公頃、破布子約十公頃，左鎮區農會理事長李茂昌表示，製作傳統「破布子丸」非常耗工，要等果實成熟，成品吃起來才不會澀，加工過程中，不僅需仰賴人工採摘果實，後續至少需要熬煮二個小時，之後再盛裝在碗裡抹平、等待成形及冷卻，再真空包裝放入冷凍保存，約需一天的時間才能完成。

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破布子採收期約半個月至三週，但礙於人工不足，產量有限，農會去年動員內部員工，共製作近二千個，因市面上越來越少看到，一上架就被搶購一空，今年產期還沒到，詢問的電話就已不斷湧入，目前已積極尋找人力，希望可以增加生產數量。除了一塊約三百公克的破布子丸，為限量銷售之外，還有可做為料理食材的破布子漬，則全年供應。左鎮區為白堊土地質，栽種出來的麻竹筍及芒果等農產品風味佳，受到消費者喜愛，農會將於七月六日在左鎮驛站舉辦「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」活動，屆時也將有在地生產的農特產品展售。

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