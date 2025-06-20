災害準備金 6年復建工程逾千件

南化區南化里竹圍仔苦苓坪野溪護岸災後復建工程抽查。（南市府提供）

2025/06/20 05:30

投入金額逾77億 全國唯一由災防辦統籌把關品質

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對嚴峻天然災害，南市近六年來已投入逾七十七億元、超過一一○○件災後復建工程，此外，今年「○一二一」楠西地震，復建工程金額約六．四億元，也是全國唯一災害準備金由災害防救辦公室統籌，全面把關品質助災後家園復建。

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今年0121楠西地震復建金額約6.4億

災害防救辦公室執行秘書王雅禾表示，一般縣市在執行災後復建工程時，災害準備金多由主計單位撥款，惟主計單位通常缺乏工程專業背景，導致行政流程繁瑣，南市則首創由災害防救辦公室作為統一窗口，整合資源簡化流程，加速核撥，提升經費使用效率與靈活度。此外，南市更全國首創「全生命週期管控」機制，有效監督與控管，不僅提升整體應變效率，更確保災後復建品質，真正做到「把錢花在刀口上」，為災區重建提供最有力支援。

突破財政困境 執行75件復建工程

南市府災害防救辦公室統計，二○一九年至二○二四年已投入七十七．六億元災害經費，超過一一○○件災後復建工程，此外，今年楠西地震造成南市四千多棟房屋受損，紅單五○三張、黃單一五六四張，多處道路、學校等公共設施毀損，共投入七十五件復建工程、總金額約六．四億元，積極突破財政困境，以確保民眾生活安全。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，極端氣候下，公共設施面臨嚴峻考驗，例如去年凱米颱風、山陀兒颱風與康芮颱風接連來襲，造成多處設施損壞，市府加速復建工程進度的同時，施工品質抽查小組監督把關。對於今年度所有復建工程亦嚴格控管，從提報、設計到完工驗收，各個階段都納入監督範圍，希望讓台南公共設施不僅快速復原，且更具耐用性，減少未來的維護成本，提升抗災能力。

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