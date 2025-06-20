《高雄》世界信天翁日 海保署啟動衛星追蹤

黑腳信天翁。（台大博士生張瀚柏提供）

2025/06/20 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕每年六月十九日是「世界信天翁日」，海保署昨天指出，台灣大學與美國合作今年四月啟動台灣首項信天翁衛星追蹤計畫，預計在卅五隻黑腳及短尾信天翁裝置衛星發報器，希望能更準確了解信天翁的行蹤與習性，建立科學基礎資料，並由此制定詳細的混獲忌避措施。

另外，因為短尾信天翁在台灣曾有繁殖紀錄，目前主要以釣魚台及日本伊豆諸島中無人的鳥島為棲地，因此海保署與基隆市政府、台灣大學合作，擇定距離釣魚台最近的基隆棉花嶼清除鼠類，若能成功改善棲地環境，可望成為台灣的短尾信天翁復育基地。

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海保署指出，信天翁鳥類主要有黑背信天翁、黑腳信天翁、短尾信天翁，雖然台灣周邊海域可以看見，但黑背信天翁主要繁殖地在夏威夷中途島，離台灣較遠、目擊記錄最少，黑腳信天翁繁殖地在釣魚台、日本伊豆群島、小笠原群島。

最特別的是，短尾信天翁曾於一九二○年代在基隆彭佳嶼及棉花嶼、澎湖有繁殖紀錄，彭佳嶼最後一筆紀錄為一九三五年，但因被捕獵採集大量羽毛與鳥蛋，以及火山爆發等原因，在台灣已無繁殖紀錄，但因有數百隻族群在釣魚台，所以短尾信天翁和黑腳信天翁較常在台灣海域被目擊。

短尾信天翁。（台大博士生張瀚柏提供）

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