《高雄》試教只拿20分落榜 教甄遭疑有弊端

2025/06/20 05:30

〔記者林曉雲、黃良傑／綜合報導〕高雄市今年度市立高級中等學校聯合教師甄選十七日公告複試成績後，一名參加教甄的老師向全國教育產業總工會投訴，質疑他的「試教」成績僅廿分，一般多半在七十至九十分之間，廿分是不合理的超低分數，讓他落榜，甚至還有另一名考生的試教成績十三分，懷疑其中有弊端。

全教產理事長林蕙蓉質疑，三民家商國貿科教師甄試違反評審常態，懷疑是否在為特定人士量身訂做，呼籲高雄市政府應介入調查。

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教局、校方：總分核計無誤

林蕙蓉說，投訴考生以筆試七十分（佔分卅五％）進入複試，包含試教佔分卅五％、口試十％及實作二十％），順序是上午試教及口試，下午實作，口試八十七分、實作六十九分，試教成績卻只有廿分，總成績五十四分，該考生認為她的教學單元未出錯，試教過程也有順利完成，三名評委明顯違反評審標準常態。

高市教育局與三民家商均表示，經初步檢視，總分核計無誤，六月廿三日將召開申訴審查會，審視、討論後確認，將針對該生試教過程概況與評分依據等，請評審委員整合考生甄試過程表現及個人資料後，正式函復考生申訴結果。

經檢閱三名委員評分及意見加註情形，均有就考生試教過程敘明理由，因內容涉及考生個資，僅於申訴程序中向當事人說明，不對外公開。

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