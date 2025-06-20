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    《高雄》延伸珊瑚礁岩廊帶 擬設空中生態步道

    高雄市府評估在半屏山（左）與地景公園（右）間規劃空中生態步道。（記者王榮祥攝）

    高雄市府評估在半屏山（左）與地景公園（右）間規劃空中生態步道。（記者王榮祥攝）

    2025/06/20 05:30

    串連半屏山與蓮池潭 修復闢路後造成的空間裂縫

    〔記者王榮祥／高雄報導〕北高雄珊瑚礁岩生態廊帶有「斷點」！高雄市政府考慮運用半屏山南側的地景公園，規劃類似「空中生態步道」串接半屏山與蓮池潭，不但人可以走，動物更可穿梭其間，已委託民間單位評估。

    北高雄珊瑚礁岩地質生態有斷點

    市府曾在二○二三年委託民間進行半屏山生態廊帶規劃，邀集高市綠色協會、高市野鳥學會、地球公民基金會、高雄市舊城文化協會、台灣濕地保護聯盟及專家學者參與討論。

    研究指出壽山、龜山（蓮池潭南側）、半屏山、岡山、一直到田寮月世界，都屬於高雄珊瑚礁岩地質生態系統，而位於繁華市區的半屏山更是連接生態廊帶的重要角色，可惜半屏山南側與龜山被道路明顯阻隔。

    啟動半屏山南側生態廊帶縫合

    市府為此啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規劃，擬結合左營高鐵科技之心計畫，串聯半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道，修復翠華路拓寬、明潭路興闢後造成的空間裂縫。

    市議員李雅慧關注此案，建議可設計空中生態步道，從半屏山南側延伸明潭路對面的地景公園，再穿越翠華路到蓮池潭畔，進一步銜接龜山。

    以串接生態為主軸 已發包評估

    工務局認為該方向可行，尤其地景公園的地質、高度等條件，剛好可成為空中步道串接基礎，甚至可接上高鐵科技之心的空中大綠台立體連通系統。

    工務局表示，空中步道原則上以串接生態為主軸，也會考慮步行與單車通道，目前已發包民間單位做可行性評估，後續會根據評估結果、邀相關單位討論，並爭取經費展開實質規畫，打造高雄綠色Ｓ廊帶。

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