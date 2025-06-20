中火裁罰中市府勝訴 環境部將上訴

台北高等行政法院針對環保局開罰中火共一千八百萬元，判環保局勝訴。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/06/20 05:30

〔記者林嘉東、吳柏軒、蔡淑媛／綜合報導〕台中市政府環保局五年前認為台電台中火力發電廠總燃煤量超量，三度開罰中火共台幣一千八百萬元，環境部認為環保局裁罰違法而予以撤銷，環保局不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨天判台中市府環保局勝訴；對此，環境部表示尊重判決，但將依法提起上訴。

判決指出，台中市環保局二○一九年間，認為中火當年一至十一月的總生煤使用量，超過許可量上限，三度開罰各三百萬、六百萬元與九百萬元，但環境部認為中火生煤使用量未超過許可量，台中市府環保局裁罰違法，撤銷上述三項裁罰，中市環保局提行政訴訟。

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北高行認為，空污防制屬台中市府地方自治範疇，台中市府裁罰若違背中央法令或逾越權限，應由行政院所屬各部會報行政院予以撤銷，環境部是行政院的下級機關，沒有撤銷權限，據此判決中市環保局勝訴。

環境部則強調，台中市府當年想要台電減煤，將發給台中電廠的許可證中，原已載明應配合減少使用燃煤的時間，以「誤繕」為由，把原本「自」二○二○年一月廿六日「起」開始減煤，改為「至」二○二○年一月廿六日「前」完成減煤，要求台電二個月內達成不可能的減煤目標。

環境部強調，此例一開，不僅違反信賴保護原則，也造成「空氣污染防制法許可制度」的混亂，環境部當然要制止，以維護全國空污防制政策一致性、合法性，環境部支持公私協力合作減煤，但應依法行政，將於收到判決書後依法上訴。

環保局表示，收到判決書後，將會依判決精神，加強對中火燃煤污染的管制。

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