台中捷運橘線延伸海線 啟動可行性研究

交通部長陳世凱（前右二）、立委蔡其昌（前左二）與等人，視察台中機場國際航廈動線。（記者張軒哲攝）

2025/06/20 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕立法院交通委員會十九日至台中港務大樓、清泉崗機場，實地了解機場的營運現況。針對台中市捷運橘線延伸海線，本月啟動可行性研究已完成發包，立委蔡其昌指出，針對延伸海線可行性研究，於明年第二季完成後，可送交通部審議，同時進行綜合規劃。

市府捷運工程局指出，捷運橘線可行性研究報告，去年七月已獲交通部原則審查通過，市府隨即於同年十月一日完成補充修正並提送交通部，爭取早日動工、早日完工。市府同步啟動橘線延伸海線地區可行性研究，此研究案已於上週順利決標，並正式啟動規劃。

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捷運工程局強調，橘線綜合規劃經行政院核定後，即啟動用地取得、設計、施工，預計全線需十二年完工通車，台中機場捷運銜接機場航廈規劃連通道，將設於機場前中航路百米大道。

另外，未來將與捷運藍線末站以連通道串連「台中港務大樓改建計畫」，台中港務分公司總經理林春福表示，捷運藍線B1站位於臨港路及中橫一路口，採高架捷運型式設置，預計二○三四年全線完工通車，港務大樓開發除了辦公設施外，還規劃展覽館、會議中心、購物中心、商場、餐飲、旅館等設施，第一期工程預計二○三四年底營運。

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