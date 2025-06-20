老人骨鬆多 中市議員要求納入健檢

對於骨質疏鬆篩檢是否納入老人健康檢查補助項目，衛生局表示，會再研議。 （市府提供）

2025/06/20 05:30

65歲以上已達48萬4千人 骨鬆為老人常見慢性病第4名

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市六十五歲以上老年人口已達四十八萬四千多人；民進黨市議員謝志忠指出，根據衛生福利部國健署調查，骨質疏鬆症為台灣老年人常見慢性病第四名，很多長輩並不清楚自己罹患骨質疏鬆症，往往不小心一摔傷，不但影響行走，甚至產生後遺症而造成遺憾，他要求應將骨質疏鬆篩檢，納入老人健康檢查補助項目。

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衛生局允作為未來政策參考

對此，衛生局表示，因中央防治政策以健康促進預防為優先，衛生局將研議並持續關注醫療實證、中央及其他縣市補助政策及建議，作為台中市未來政策參考。

台灣髖部骨折發生率 亞洲第一

謝志忠指出，根據國際骨質疏鬆基金會研究，台灣五十歲以上人口的骨質疏鬆發生率，預估在今年將增為四二％；再根據衛生福利部台中醫院衛教資訊指出，台灣每年髖部骨折發生率為全亞洲第一，被列為高風險國家；五十歲以上婦女，每三人就有一人，於此生會經歷骨鬆骨折，而且骨質疏鬆症是一種沈默疾病，大多沒有明顯症狀，若不以為意，只要輕微跌倒，或是突然過猛外力撞擊，就可能造成骨折，影響健康生活品質甚至死亡。

謝志忠表示，目前台北、桃園、台南與高雄等四都，都有將骨質疏鬆的相關檢測項目，納入常態性的老人健檢項目，或是辦理試辦計畫。他強調，市府應正視高齡者骨折風險日益增加的現況，評估將骨質密度檢查納入老人健檢項目中，提升長者健康保障與生活品質。

他說，中高齡人口骨質健康的潛在危機不容忽視，市府應積極啟動評估，推動「骨質疏鬆篩檢補助計畫」，從源頭降低骨折風險，守護市民的健康與生活尊嚴。

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