藥師公會赴監院 陳情318解釋令違法

藥師公會全聯會昨赴監察院，抗議「衛福部放行中藥販售資格」。 （記者叢昌瑾攝）

2025/06/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕針對衛福部今年三月十八日發布中藥販售解釋令，藥師公會全國聯合會昨赴監察院陳情抗議，痛批該令違法開放無證販售中藥，扭曲「藥事法」第一百零三條規定，嚴重危及民眾用藥安全。

藥師公會全聯會具名控訴衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰，批評該解釋令將原為「逐步退場」的過渡條款，曲解為「人人可再進場」的全面開放。理事長黃金舜等率眾在監察院正門召開記者會，高喊「邱泰源下台、蘇奕彰下台」口號，強調「捍衛專業，絕不退讓」。

請繼續往下閱讀...

黃金舜指出，解釋令遭多位法律專家認定違法，公會原擬聲請釋憲，但因大法官人數不足無法受理，遂轉向監察院陳情。

針對政府統計中藥行已減少三成，黃指出，台灣藥局與中藥行曾逾萬家，如今僅存約七千家，型態改變已成趨勢。他呼籲參考歐美做法，將一般食療中藥材納入食藥署管理，由藥師專業處理具毒性藥材，避免民眾混淆。

藥師公會並強調，中藥與西藥同為藥品，皆應受藥師或藥劑生專業管理。然衛福部此令刪除民國八十二年前的資格限制，新增開放生藥相關科系畢業者申請販售，形同「開後門」、變相永久開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法