日本氣象廳估30年內南海大地震機率8成 氣象署提醒平日做好防震準備

1900年迄今日本周邊海域規模8以上地震分佈。（郭鎧紋提供）

2025/06/20 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕日本氣象廳今年初公布，南海區域未來卅年內發生大地震的機率上升至八十％，引起民眾關注。中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，日本與台灣都是地震熱區，面對地震是必然的，這類地震機率來自大量數據與研究推估，主要是從風險角度，提醒民眾平時務必做好防震準備。

透過分析古地震紀錄等資料，可推算出某處的「地震週期」，並進一步推算未來特定期間內發生地震的機率。吳健富說，日本位於四個板塊的交界，本身就是地震較多的區域，昨日上午北海道也才發生規模六．一的地震，日本氣象廳計算出相關風險數據並提出相關示警，是希望從風險角度提醒民眾「地震有可能發生」，希望民眾做好防震準備。

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至於近期許多民眾受網路流傳的「○七○五大地震預言」影響，不敢去日本、取消旅日行程的情況，吳健富強調，地震的風險一直存在，民眾與其擔心明天就會有大地震，不如隨時做好防震準備，不用因此改變正常生活的安排。

如果南海發生大規模的地震，對台灣是否會有影響？吳健富指出，就目前推估，即使日本周邊發生大規模地震，應不會對台灣造成太大衝擊。海嘯方面，因為菲律賓海板塊跟歐亞板塊平行，方向並未直接對著台灣，也不至於為台灣帶來太大的海嘯事件，且海嘯從日本傳遞到台灣需二至三小時，仍有一定的應變時間，氣象署有相關的警訊發布機制，可迅速提醒民眾避難。

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