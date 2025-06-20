加熱菸風險評估 衛福部盼3個月內有結果

財政部長莊翠雲（右）、衛福部長邱泰源（左）及國健署長吳昭軍（中）等官員，昨出席立法院財政委員會，就「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子菸、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」進行專題並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/20 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕目前尚無加熱菸通過衛福部健康風險評估，市面流通的加熱菸均屬私菸，立委質疑衛福部延宕審查，導致稅收流失。衛福部長邱泰源昨表示，已有七家業者申請，第一家送審是在二○二三年六月底，正謹慎依程序辦理，已有業者進入最後階段，希望三個月內能有結果。

立委質疑延宕審查流失稅收

立法院財政委員會昨邀財政部、衛福部等就私菸查緝進行專題報告。根據財政部統計，我國查獲違法加熱菸逐年上升，二○二四年查獲二二九．五七萬包、年增一三一．九一％；今年前五月查獲一一三．九八萬包、年增七十二．六六％，占查獲各式違法菸品總數比率達十三．七八％。

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2年多來沒有一家通過

民進黨立委吳秉叡質疑，新版「菸害防制法」二○二三年三月施行，加熱菸須通過健康風險評估，但兩年多來沒有一家通過，越慢通過稅收損失越多，且合法管道受阻，等於助長非法。民進黨立委郭國文也質疑，兩年來一家都沒有通過，是行政怠惰還是標準過嚴？

邱泰源說明，有七家業者申請，因審查會有意見，開會開了五十幾次，專家學者有不同的堅持。國健署長吳昭軍補充，第一家送審是在二○二三年六月底，因資料不完整或缺漏，請業者重新送件補正資料。

已有業者進入最後階段

吳秉叡也關切，台灣菸酒公司已投資設備準備生產加熱菸，若半年後還是不通過，董事長是否下台？財政部長莊翠雲回應，菸酒公司去年二月送件，「已經非常努力在做」。邱泰源則說，菸酒公司被退件五次，最後一次是今年四月底，「很明確告訴他們要準備哪些文件」。

邱泰源表示，已有業者進入最後階段，期盼三個月內能有結果。另，未來不會開放大麻合法化，電子煙也不行。

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