專家倡「災難學分」 強化醫護救命能力

立法院社福及衛環委員會昨邀集相關部會及學者專家，舉行「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台海局勢緊張、地震颱風頻繁，台灣處於全球高風險區域，若戰爭或複合式災難發生，醫療體系是否撐得住？立法院衛環委員會昨舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，專家直言，訓練不能靠熱血，建議將「重大災難訓練」納入醫事人員換證機制，強化第一線應變能力。

去年僅訓練300個種子教師

「台灣的情境不輸以色列！」重症醫學會理事陽光耀指出，現行訓練多靠個人意願，去年僅訓練約三百位種子教師，無法涵蓋全台醫護。他建議將重大災難訓練列入換證學分，由地方衛生局定期開課，並整合診所與民間醫院納入民防體系。

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具備外傷專長醫師不到400人

林口長庚急診外科醫師鄭啟桐也指出，重大外傷處理經驗不足，六千多名外科醫師中，具備外傷專長者不到四百人。外科醫學會已推動VR模擬與備援手術室計畫，盼強化前線應變。急診醫學會理事許建清也提到災難現場常缺乏支援，第一線人員須具備基本判斷與處置能力，學會將持續優化跨專業訓練內容。

北醫副校長洪冠予表示，人口老化、勞動力減少加劇醫療挑戰，北醫承接韌性醫療計畫管理中心，盼提升醫事人員在突發事件中的應變能力。他也強調醫院不應是孤島，應與社區連結，提升全民風險意識，打造具韌性的醫療體系。

藥品供應同樣是韌性的關鍵。藥師公會顧問葉明功指出，缺藥是國安隱憂，應設專款支持本土藥廠、統一儲備標準，並導入AI預警、區塊鏈追蹤與四十八小時應變機制。學名藥協會理事長陳誼芬指出，學名藥用量占七成，卻僅分得約十二％健保藥費，資源極度不足；立委陳昭姿直言，藥價制度壓縮利潤、廠商退出，導致供應斷鏈，政府應建立常態備援機制，她也點出藥品效期規範過嚴，導致合格藥品被退貨、供貨意願降低，呼籲衛福部率先鬆綁不合理限制。

衛福部次長林靜儀回應，會針對藥品政策與制度持續修正，也正規劃基層醫療整備，盼立院支持後續預算與推動。

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