藍白提案審查／新住民發展署執掌國考 挨批違憲荒謬

民進黨立委批評，藍白黨團、立委將新住民國家考試規劃全部變成新住民發展署執掌，強調憲法規定考試權就是由考試院考選部來辦，呼籲藍白不要為黨派立場堅持違憲條文。（資料照，考試院提供）

2025/06/20 05:30

〔記者謝君臨、林曉雲／台北報導〕立法院司法及法制、內政委員會昨舉行聯席會議，審查「內政部新住民發展署組織法草案」等案。民進黨立委批評，藍白黨團、立委將新住民國家考試規劃全部變成新住民發展署執掌，「真是荒謬到極點！」強調憲法規定考試權就是由考試院考選部來辦，呼籲藍白不要為黨派立場堅持違憲條文。

立法院去年七月三讀通過「新住民基本法」，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。司法、內政委員會昨併案審查由國民黨團、民眾黨團及朝野立委所提出的「內政部組織法第五條條文修正草案」、「內政部新住民發展署組織法草案」等案，邀請內政部次長吳堂安等人列席。

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國家考試權屬於考試院考選部

立委陳培瑜質詢指出，現在藍、白版本規定，新住民發展署執掌包含「新住民國家考試之規劃、執行、督導及獎助。」就她了解，新住民要拿到台灣身分證之後才可以參加國考，難道藍白是要爭取替新住民開特別的門，是否有違憲問題？

移民署長林宏恩強調，國家考試權屬於考試院。另依相關規定，新住民只要「取得身分、設籍十年」，就有參加國考的權力。藍、白條文和憲法有衝突，新住民只要取得身分就是國人，不應特別對待。

立委沈發惠強調，考試權就是屬於考試院考選部，難道土木工程考試要由工程會來辦？經濟類科考試由經濟部來辦？用組織法把舉辦國考的權力移到內政部，「真是荒謬到極點！」

考選部次長劉約蘭也表示，依憲法及相關法令，考選部是掌理國家考試行政事務的唯一機關，藍、白版本涉及考試院憲法規定職掌，且與考選部法定業務重疊，建議刪除該草案有關新住民國家考試相關規定。

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