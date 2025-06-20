《新北》海洋獨立音樂大賞 將選10強

2025/06/20 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市河海音樂季」從今天（廿日）起舉辦系列活動，首先由「海洋獨立音樂大賞會前賽」揭開序幕，今天起至廿二日在淡水漁人碼頭熱鬧搖滾，廿八日至廿九日在漁人碼頭觀海廣場接續熱唱；此外，「貢寮海洋音樂祭」將於七月廿六日、廿七日在福隆海水浴場high翻天，「新北大都會公園舞台」將於八月廿三日、廿四日邀請人氣歌手與樂團壓軸演出。

淡水漁人碼頭熱鬧開唱

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今天起一連三天的「海洋獨立音樂大賞會前賽」，邀請前三十強的樂團在下午三點半至晚上九點於淡水漁人舞台現場演出，從中選出前二十強，安排參加廿八日至廿九日在漁人碼頭觀海廣場的活動，最後再選出前十強晉級貢寮海祭，爭奪年度最強樂團的冠軍寶座。

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他表示，「新北市河海音樂季」提供原創音樂的表演舞台，「海洋獨立音樂大賞」歷年透過音樂作品遴選與競賽，已培育國內眾多傑出的獨立創作樂團與歌手，讓台灣原創音樂更多元、蓬勃發展，七月廿六日、廿七日的「貢寮海洋音樂祭」，是台灣歷史悠久且最具代表性的音樂節之一，融合新北在地風情與國際音樂文化。

另外，「新北大都會公園舞台」音樂會將於八月廿三日至廿四日舉行，有人氣歌手與樂團輪番演出，邀請民眾把握夏日時光，感受音樂的魅力，活動詳情到新北市觀光旅遊網、「新北市河海音樂季」網站查詢。

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