新北「夏之旅」逾20場大型活動 玩到9月底

「新北夏の旅」夏季旅遊系列活動，即日起至七月十三日舉辦「九份紅燈籠祭」。（新北觀旅局提供）

2025/06/20 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市府觀光旅遊局昨天聯合相關局處共同宣布「新北夏の旅」的夏季旅遊系列活動，提供民眾一整個夏季的有趣、動態活動資訊，讓民眾提早安排遊程、歡樂一「夏」，相關資訊到「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

整合全市觀光亮點

市府觀旅局長楊宗珉指出，新北市夏季系列活動以「多點串聯、多元融合、繽紛體驗」作為核心理念，整合全市的觀光亮點，推出廿多場大型活動，包括即日起至七月六日的「碧潭水舞季」、六月廿八日至七月十三日的「野柳時光夜訪女王」、八月十日、十七日、廿三日的「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」及八月一日至廿四日「北海潮與火」等。

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從海岸暢玩到山城

「九份紅燈籠祭」從即日起至七月十三日舉辦，「福隆國際沙雕藝術季」、「福隆生活節」兩項活動都是從即日起至九月卅日舉行，「礦山藝術季」是六月廿七日至八月廿四日，「深澳鐵道自行車—燦爛夏夜山海騎」是七月一日至八月底，「新北市兒童藝術節」從七月十二日至廿日，「福爾摩沙北海岸藝術季」是七月十九日至九月廿六日，「八里城市沙雕展」是七月廿六日至九月廿一日，帶領民眾從海岸到山城，探索新北的夏日風情。

楊宗珉表示，在文化領域的活動，六月廿一日至廿九日是「新北市鼓藝節」，七月十二日、十九日、八月十六日、卅日「新北市永和仲夏夜之夢」，七月廿六日、廿七日「新北南島文化節」。

八月有服裝展示秀「北海岸時尚藝術季」，八月三十日的「新北市原住民聯合文化活動」、「汐止區仲夏音樂派對」，九月廿七日「淡水藝術嘉年華」，九月廿七日至廿九日「新北市客家義民爺文化祭」及九月廿八日「GOLD RUSH金礦越野」。

「新北夏の旅」夏季旅遊系列活動，提供民眾一整個夏季的活動資訊，圖為「碧潭水舞季」。（資料照）

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