《新北》蘆社大橋可行性評估 7/10開標

新北市議員黃桂蘭反映，包括台北大橋在內，三重、蘆洲通往台北市的聯外橋梁都已負荷量爆表；圖為台北大橋尖峰時段國內外聞名的「機車瀑布」景象。（資料照）

2025/06/20 05:30

輝達將進駐北士科 衝擊三重、蘆洲交通 市府承諾一定會蓋

〔記者黃子暘／新北報導〕輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區，新北市議員黃桂蘭昨天質詢說，科技大廠進駐勢必為周邊帶來通勤、居住人潮，北士科距離新北市蘆洲、三重區僅淡水河的一河之隔，三、蘆區的聯外橋梁在交通尖峰早已負荷爆量，關切規劃多年、銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」推動進度；市長侯友宜表示，「蘆社大橋」一定要做，六月十日已辦理可行性評估招標。

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銜接北市社子島、新北蘆洲區

黃桂蘭質詢說，三重、蘆洲區在上班日有十多萬人次通勤往返雙北，凸顯三、蘆聯外道路非常重要，但現有的聯外橋梁包括台北大橋、忠孝橋、重陽橋等，全都負荷量爆表，交通尖峰時間壅塞不已；她詢問銜接雙北的「蘆社大橋」早在一九九○年代就有相關規劃，但多年來遲無進展，輝達如今已決定進駐北士科，與三、蘆地區僅隔一條淡水河，市府要提早因應產業進駐後的交通衝擊。

侯友宜表示，「蘆社大橋」是蘆洲區交通的最後一塊里程碑，興建案勢在必行，目前因蘆洲南北側開發案、台北市社子島都市計畫變更進度延宕，但「蘆社大橋是一定要蓋的」，市府持續推動中，六月十日已辦理可行性評估招標，預計七月十日開標，基地留設、路廊一定會規劃好。

台北橋等聯外橋梁 負荷量爆表

黃桂蘭追問，「蘆社大橋」是否會與社子島輕軌銜接？並搭配規劃中的「五股泰山輕軌」連結？

侯友宜回應說，「蘆社大橋」會預留輕軌的路廊，保留未來串連的可能性，就像淡江大橋規劃銜接八里輕軌一樣，五泰輕軌已預留Ｆ○三站做為銜接社子島輕軌的空間，會與台北市捷運工程局研商社子島輕軌延伸的可行性，儘早完善蘆洲區的大眾運輸，提升民眾通勤雙北的便利性。

預留輕軌路廊 保留串連可能性

五泰輕軌規劃總長十一．六公里，預計設置七個平面站、七個高架站，規劃行經三重、蘆洲、五股、泰山區，與環狀線北環段、台北捷運蘆洲線、捷運桃園機場線轉乘；新北市捷運工程局五月廿六日第三度將環境影響說明書提送環境部審查中。

蘆洲南北側開發案、北市社子島都計變更進度延宕，但市府指蘆社大橋一定蓋。圖為蘆南蘆北現況。（新北城鄉局提供）

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