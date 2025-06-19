桃園小一生屢遭同學攻擊 教局介入督導

李生近日又遭同學踹傷、抓傷、咬傷，身上出現大小傷口。（議員黃瓊慧提供）

2025/06/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國小一年級發生暴力事件，李姓家長向議員黃瓊慧陳情指出，他的孩子自三月起陸續遭班上陳姓學生暴力攻擊、言語挑釁，對方家長、校方態度消極，教育局雖啟動霸凌調查卻至今仍無結果，雙方還在同個班級，孩子六月又遭對方踹、抓、咬傷，嚴重影響孩子受教權。

教育局表示，校方近日召開協調會議，邀集雙方家長及教育局代表，共同研商學生未來學習安排與配套措施，全案目前已完成相關人員訪談，由調查委員撰寫調查報告中，將持續督導案件進度。

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李姓家長控訴，孩子三月起遭陳生暴力攻擊，首次攻擊事件發生後，校方給的回應是對方家長認為孩子是在玩樂，弄傷他的孩子純屬意外，至今也未收到任何道歉，但之後陳生卻仍用言語挑釁，一直找他孩子的麻煩，在他極力要求下，教育局雖有開啟霸凌調查，但在調查結果尚未出爐前，陳生又於本月將他的孩子踹傷，甚至咬傷和抓傷。

黃瓊慧表示，三月第一次衝突時，李生家長即要求與陳生家長會面、協調，但對方態度消極，也不帶孩子去做鑑定，難道只能再三吞忍？而校方消極無作為，就是產生更大的衝突，其實李生家長的訴求很簡單，孩子若有症狀，陳生家長應積極面對並帶去鑑定，學校、教育局也應拿出積極態度及作為，讓雙方家長有會面機會詳談，才是真正幫忙到孩子。

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