桃園巨蛋使用32年 暑假封館大整修

桃市府將啟動桃園巨蛋優化工程，進行4大項整修。 （擷取自張善政臉書）

2025/06/19 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「桃園巨蛋」之稱的桃園市立綜合體育館啟用近卅二年，因設施老舊、空調不佳等問題頻傳，市長張善政昨表示，將斥資三．四億元並於暑假啟動桃園巨蛋優化工程，展開地坪、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內裝修四大項進行整修，預計明年六月前分階段完工，整修後的桃園巨蛋，將具備舉辦一萬兩千人室內活動的能力，並將以環狀跑道連接一旁的田徑場。

耗資3.4億 進行4大項工程整修

桃園巨蛋最大特色為屋頂薄膜鋼索懸吊系統，因結構體老化且漏水，市府曾斥資三．五億元進行屋頂修繕工程，然因內、外設施老舊及周邊交通受限，地方要求整修聲浪不斷，體育局以體育館作為二○二六年全民運動會開幕典禮場地及足球競賽場地為契機，啟動綜合體育館及周邊環境改善工程規劃設計。

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地坪及電氣設備改善 近期開工

體育局表示，整體及周邊環境改善工程主要有四大工項，主場區及觀眾席地坪整修已完成細部設計，已於五月進行工程招標公告；體育館B1至2F的空調系統及配電盤等電氣設備的改善，也已進入工程招標程序。兩項工程預計六至七月間開工。

戶外景觀、室內裝修 10月施工

體育局說，戶外景觀改善工程包括體育館立面結構的改善、配合人本綠廊計畫的成功路段及周邊景觀改善、中央廣場及周邊景觀改善，以及三對三籃球場的整建，室內裝修則涵蓋廁所及部分空間整修等，兩項工程細部設計正在進行審查與修正，預計於七至八月間公告，並在十月開工。

張善政表示，桃園巨蛋經常舉辦大型活動及職籃賽事，更是桃園兩支職籃球隊T1聯盟台啤永豐雲豹和Plus League璞園領航猿共同使用的主場館，但啟用至今從未進行過大規模整修，預計於賽季結束、暑假期間啟動整修工程，其中，空調系統提升就是為了讓球迷進場觀賽更舒適、不再悶熱難耐。

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