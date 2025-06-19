《新竹》漫遊山城 竹縣600師生走讀關西

新竹縣新豐鄉山崎國小學童參觀關西小鎮老街上的特色店家。（取自竹縣府官網）

2025/06/19 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕為提高在地藝文場館的能見度，新竹縣政府文化局利用國中小學生的一日遊校外教學活動，與文化部合作推動校外文化體驗計畫，用「漫遊山城」為題，帶領十二校、約六百名師生走讀關西，進入當地的傳統市場，認識古蹟所在的「關西大客廳」，參觀「臺紅茶業文化館」，或造訪老街的特色店家，也一遊浪漫的東安古橋，用行動文化學堂提供縣內中小學生們深入認識關西小鎮的機會。

這個校外文化體驗遊程規劃有導覽和多樣體驗，讓學生從建築、產業、文創、飲食等不同視角感受關西的文化魅力。期間或帶著學童去品嘗當地的人氣客家美食—ㄤ咕麵、體驗手做客家菜包與水粄。或安排師生參訪「臺紅茶業文化館」，認識製茶的機具，學習泡茶與品茶。

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至於從二○一六年起分四期推動的「縣定古蹟關西分駐所修復及再利用工程」，目前已完成前兩期所長宿舍跟四連棟單身員警宿舍的修復，由婆娑咖啡、台灣崑劇院進駐活化。

第三期鎖定修復中正路九十二號辦公廳舍跟四連棟員警眷屬宿舍，可望年底完工；最後一期工程的所長休息室，同步會做全區的環境景觀，計畫會在明年底完工，屆時以關西分駐所園區為中心，搭配周邊文化場域的「關西大客廳」就會正式亮相。

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