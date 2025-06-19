《苗栗》三灣銅富大橋 斥資7千萬換橋墩

三灣鄉銅富大橋是連接三灣及竹縣峨眉鄉觀光交通要道，其中兩支橋墩基座裸露嚴重。（記者彭健禮攝）

2025/06/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉銅富大橋為連接三灣鄉及新竹縣峨眉鄉的觀光交通橋梁，但其中兩支橋墩基座裸露嚴重，通行安全堪慮。經苗縣府爭取，獲中央核定補助五千七百多萬元，加上自籌近一千五百萬元，總經費七千二百多萬元進行換橋墩，工程昨天開工，預計明年七月完工。

銅富大橋全長一百一十一．二公尺，寬八．一公尺，跨峨眉溪連接三灣鄉及新竹縣峨眉鄉，可串聯大埔水庫、峨眉湖、峨眉湖步道、十二寮大埤、大龍崗湖及銅鏡山林步道等景區，為地方觀光交通重要橋梁。

請繼續往下閱讀...

不過，苗縣府交通工務處進行橋梁探測，顯示銅富大橋有兩支橋墩基礎裸露深度分別為三公尺及四公尺，裸露深度已達原設計長度六十三％至八十四％，接近基座底部，嚴重裸露，通行安全堪慮。

縣府交工處提報改善計畫，經立委邱鎮軍協助，獲交通部公路局核定補助五千七百四十四萬元，加上縣府自籌一千四百九十四萬六千六百元，共計七千二百三十八萬六千六百元進行改善。工程昨天舉辦開工典禮，預計明年七月完工，完工後將為往來苗栗三灣與新竹峨眉之間的當地民眾及遊客提供一座安全的通行橋梁，並促進觀光產業發展。

交工處表示，工程項目除更換裸露嚴重的兩支橋墩，也將進行瀝青混凝土路面重新鋪設，及既有伸縮縫清理，採先拆後建工法施作，施工期間橋梁維持通車並依照汛期水位監測、相關注意事項及規定，讓用路人工期當中都能夠安全使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法