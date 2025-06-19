《苗栗》西濱高架橋底零件掉落 民眾憂安全

西濱高架橋下底部排水管零件鏽蝕脫落，民眾擔心「禍從天降」。（陳品安提供）

2025/06/19 05:30

苗栗工務段研判鹽分侵蝕導致鏽蝕 將安裝新排水管材

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮至通霄鎮路段的台六十一線西濱快速道路採高架設計，近日卻傳出苑裡鎮苑港漁港段發生水泥塊從高架橋體掉落平面道路事件，引發用路人與漁民擔憂。縣議員陳品安接獲民眾陳情後，邀集公路局苗栗工務段前往會勘，確認掉落物為高架橋下排水管的固定零件，研判為鹽分侵蝕導致鏽蝕脫落，苗栗工務段也趕緊委請廠商進場改善。

請繼續往下閱讀...

陳品安︰未及時排除恐「禍從天降」

陳品安指出，事發地點為台六十一線一二七．五公里處、苑港漁港周邊，不僅高架橋下平面道路經常有車輛與行人通行，旁邊還是漁民停泊漁船的重要作業區，若未及時排除危險，恐將「禍從天降」，不但危及用路人，也可能損及漁船與漁民人身安全。

工務段︰已拆除鏽蝕水管及吊架

苗栗工務段表示，經現場勘查後發現，掉落的水泥塊與吊架鐵片連接，是高架橋下方排水管系統的固定零件，因長期受海風、鹽分侵蝕，導致金屬鏽蝕而鬆脫。為維護安全，已立即委託廠商派員將相關鏽蝕排水管及其吊架拆除，後續將更新安裝新排水管材。

將加強排水管零件巡檢頻率

此次影響範圍涵蓋西濱快速道路南下與北上兩側共六百六十公尺長的橋下排水系統。工務段說明，該段靠近海邊，又鄰近漁港，鹽害更為嚴重，因此未來將加強此類區域的排水管零件巡檢頻率，並適時更換老舊、鏽蝕設備。

對於西濱及其他高架道路橋下設施的日常巡檢，苗栗工務段回應，目前包含西濱快速道路台六十一線與東西向快速道路台七十二線皆有定期派員巡查，並編列預算進行汰舊換新工作，未來將加強針對橋下附屬設施的安全性檢視，降低潛在風險，保障用路人與居民安全。

西濱高架橋下底部排水管零件鏽蝕脫落，民眾擔心「禍從天降」。（陳品安提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法