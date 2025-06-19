縣府率團赴韓 推介觀光旅遊

台韓觀光業者在屏東觀光推介會中熱烈交流。（屏東縣府提供）

2025/06/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕韓國為台灣重要入境旅客來源國之一，為爭取韓國觀光客來屏東，屏東縣政府本週率縣內觀光業者前往韓國，行銷屏東多元深度旅遊魅力，為今年邀請韓方旅行業者與媒體來訪踩線做準備，也為明年台韓論壇在屏東舉行暖身。

為拓展韓國自由行與短天期旅遊市場，屏縣府十七日至二十日率領縣內觀光產業代表團十九人前往韓國，展開觀光推廣及城市交流，此行以「熱情南國・屏東探秘」為主題，首日的推介會是屏東縣首度以完整城市品牌在首爾舉辦的專場行銷，邀請三十位韓國旅行業者、媒體與人氣KOL參與，會中特別播放縣長周春米錄製的韓語歡迎影片，提及「明年台韓論壇在屏東，歡迎大家來屏東」。

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率團的屏東縣府交通旅遊處長黃國維深入介紹屏東主題路線與旅遊特色，包括海洋永續體驗、溫泉療癒之旅、原民部落走讀、星空導覽、熱帶農食與在地節慶活動等，讓韓國業者留下深刻印象。

屏東縣府表示，韓國旅客以短天期自由行為主，屏東具備豐富山海資源、多元原民與客庄文化、熱帶農漁特產與永續生態體驗，具開發潛力與市場差異化優勢，明年在屏東舉辦的台韓論壇，將邀請韓國觀光業等領域人士參加，爭取更多韓國遊客到屏東旅遊。

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