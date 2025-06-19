屏縣核能安全會議 反對核三重啟

屏東縣政府召開今年第一次「監督核能安全會議」定期會議。（屏東縣政府提供）

2025/06/19 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投在屏東縣引起高度關注，屏東縣政府近日召開監督核能安全定期會議，與會專家學者普遍對重啟核三廠表示憂慮與反對，會中達成反對核三重啟等結論，並呼籲應堅守除役進程拒絕政治干擾。

立法院民眾黨團五月提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議成案並將於八月廿三日投開票，引起核三所在地屏東縣高度關注。

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屏東縣府十七日召開今年第一次「監督核能安全會議」會議，邀集美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、屏東科技大學名譽教授丁澈士、土木工程系教授葉一隆、綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑等核能、環保、災防、水資源領域專家學者，針對核三廠除役進程及「核三重啟公投案」進行討論。

會議中與會專家們普遍對核三重啟表示憂慮，認為核三廠設備已老舊，延役不僅增加營運風險，更違背全台推動多年的非核政策，且核三廠位於地震帶鄰近地區，除役規劃應排除政治變數，以安全為最高原則。

會議最後達成結論，包括明確反對核三重啟，並彙整歷年核安監督及事故資料對外說明，同時要求台電針對深水池安全於兩週內提出書面說明，並促台電研究AI於核廢料處理應用的可行性。

縣長周春米強調，屏東不能再背負不確定的核安風險，除役不是結束，而是開啟地方發展新契機。

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