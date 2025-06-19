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    墾丁暑假旺季 首週訂房率僅5成

    墾丁暑假旅遊恐慘淡開局 首周訂房率僅五成創低。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁暑假旅遊恐慘淡開局 首周訂房率僅五成創低。（記者蔡宗憲攝）

    2025/06/19 05:30

    20年來最低 屏縣府將透過活動及刺激消費策略帶動人潮

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區即將進入暑假旅遊旺季，但當地旅宿業暑假首週訂房率目前僅五成左右，是近二十年來最慘，業者擔心今夏將是墾丁「最冷清的暑假」；屏縣府認為與國人旅遊型態改變有關，將透過活動及刺激消費策略帶動人潮；屏東民宿協會理事長余松華則建議縣府邀請國、內外創作者為墾丁拍攝觀光短影片，提升墾丁形象及國際知名度。

    墾丁向來是國人暑假出遊首選，過去暑假旺季總是一房難求，但今年暑假首周的訂房數據卻讓當地旅宿業者感到失望，墾丁一家星級飯店業者表示，目前暑假第一週的訂房率僅五成，遠低於往年同期，其他飯店的訂房率也不好。

    常被貼上負面標籤 影響遊客意願

    墾丁旅宿業者認為，疫情後旅遊型態改變，加上近年墾丁大街常被貼上負面標籤，影響遊客暑假到墾丁旅遊意願，即將進入七月，「看到這樣的訂房率，會讓業者睡不著覺」。

    縣府辦恆春旅遊購GO節 帶動熱度

    為搶救墾丁低迷的觀光市場，屏東縣政府與在地業者合作舉辦「恆春旅遊購GO節」至八月，並搭配恆春建城一百五十週年系列活動，營造節慶氛圍帶動旅遊熱度。

    縣府另推出落山風風景區「風域半島」旅遊品牌，結合自然景觀與深度導覽，吸引遊客探索恆春半島的多元面貌，希望能為墾丁觀光注入新活力。

    業者建議辦短影音競賽 增加曝光度

    屏東民宿協會理事長余松華建議將「恆春旅遊購GO節」增設「神秘獎項」，吸引遊客參與，並舉辦「短影音競賽」，邀請國、內外創作者來墾丁拍攝多元宣傳短片，增加墾丁國際曝光度。

    墾丁福華飯店為刺激暑期住宿消費，除推出各項優惠方案，並結合排灣族部落與梅花鹿園區，打造適合全齡旅客的遊程與服飾體驗，以深度旅遊吸引遊客；墾丁凱撒飯店則推出「凱撒半島巡旅」，與在地職人合作，透過傳統技藝、風味餐桌與文化導覽，打造具地方文創特色的旅遊體驗。

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