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    太麻里、金崙溪淤積 台東加強疏濬

    中央補助台東3.2億河川清淤經費，縣府正加緊疏濬。（記者黃明堂攝）

    中央補助台東3.2億河川清淤經費，縣府正加緊疏濬。（記者黃明堂攝）

    2025/06/19 05:30

    縣府運用中央補助清疏標餘款5700萬 進行兩河川整治

    〔記者黃明堂／台東報導〕去年山陀兒颱風在台東降下豪雨，造成溪流上游土砂大量下移，導致南迴線金崙溪、太麻里溪、文里溪、台東市區太平溪等四條河道嚴重淤積。中央補助三．二億元經費，由縣府進行清疏，目標清理一百九十四萬立方公尺土石，工程持續進行中，標餘款約五千七百萬元，縣府已爭取中央支持，再運用於太麻里溪、金崙溪加強疏濬。

    太麻里溪兩工區 進度均超過4成

    縣府建設處指出，去年底在補助經費確認前，縣府也提前動用災害準備金三千七百萬元，完成搶修太麻里溪嘉蘭段與太平溪重點區域約四十四萬立方土石。太麻里溪緊急疏濬工程，採分標策略同步推動一、二工區，有效提升進度，目前兩處工區均完成超過四成。

    雖近期因熱帶性低氣壓影響，南迴線山區降雨導致太麻里溪、金崙溪等水位上升，但都維持在安全範圍內。

    東64線加快橋梁及路面工程

    先前受到颱風豪雨沖刷，造成太麻里東六十四線路面及下邊坡土方崩坍，縣府於去年起進行災修改善工程，原本道路坍落僅剩單線通行，工程必須在不影響交通的前提下進行；此外，道路下邊坡腳緊鄰太麻里溪水沖刷與農水署取水處，施工團隊在確保安全的同時，也兼顧農業用水需求。經施工團隊努力，目前河道部分堤岸已完成坡面具基礎保護功能，半邊橋基礎完成，將加快進完成橋梁及路面，恢復雙線通行。

    縣府說明，目前文里溪、沙崙溪及文里溪上游三條坑清疏工程正由廠商清疏中，文里溪上游三條坑已清疏近四萬方土石近完工，其餘兩案將分別於六月底、九月底前全部清疏完成，其餘由公所執行有木瓜溪、豐收橋、加崙溪及華源野溪整治共四案，經費總計六千多萬元。

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