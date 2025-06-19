為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北三峽打造原民歲時祭儀廣場 年底完工

    新北市政府規劃在三峽隆恩埔原民社宅旁，興建全市首座原住民歲時祭儀廣場。圖為模擬圖。（原民局提供）

    新北市政府規劃在三峽隆恩埔原民社宅旁，興建全市首座原住民歲時祭儀廣場。圖為模擬圖。（原民局提供）

    2025/06/19 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市原住民人口數突破六萬二千人，為六都第二多，市府規劃在三峽區興建全市首座「原住民族歲時祭儀廣場」，提供辦理祭儀活動、教育推廣與社群連結的多功能空間，預計今年底完工，盼打造都會區原住民文化的新地標。

    市府原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜昨天在市政會議報告指出，新北市每年補助社團辦理原住民族歲時祭儀，總參與人數約三萬人，因族人居住區域分布廣泛、活動分散，歲時祭儀經常四處借用學校、活動中心或河濱公園等臨時空間舉行，缺乏一處常設性的文化場所。

    市長侯友宜表示，市府規劃在三峽區隆恩埔原民社宅旁、客家文化園區二期預定地興建新北市首座原民歲時祭儀廣場，總經費三○七○萬元，設計結合原住民文化元素，天幕邊緣以弧形呈現，未來可提供族人歲時祭儀與傳統文化活動空間，兼具教育推廣、部落共學與都市族人社群凝聚功能，預計今年底完工。

    Siku Yaway林瑋茜說，盼為都市原民營造一處「有根的儀式空間」，延續傳統文化，未來將串聯新店溪洲、三重原住民族服務中心等據點，整合觀光、教育與藝術等資源，拓展原民文化網絡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播