新北三峽打造原民歲時祭儀廣場 年底完工

新北市政府規劃在三峽隆恩埔原民社宅旁，興建全市首座原住民歲時祭儀廣場。圖為模擬圖。（原民局提供）

2025/06/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市原住民人口數突破六萬二千人，為六都第二多，市府規劃在三峽區興建全市首座「原住民族歲時祭儀廣場」，提供辦理祭儀活動、教育推廣與社群連結的多功能空間，預計今年底完工，盼打造都會區原住民文化的新地標。

市府原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜昨天在市政會議報告指出，新北市每年補助社團辦理原住民族歲時祭儀，總參與人數約三萬人，因族人居住區域分布廣泛、活動分散，歲時祭儀經常四處借用學校、活動中心或河濱公園等臨時空間舉行，缺乏一處常設性的文化場所。

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市長侯友宜表示，市府規劃在三峽區隆恩埔原民社宅旁、客家文化園區二期預定地興建新北市首座原民歲時祭儀廣場，總經費三○七○萬元，設計結合原住民文化元素，天幕邊緣以弧形呈現，未來可提供族人歲時祭儀與傳統文化活動空間，兼具教育推廣、部落共學與都市族人社群凝聚功能，預計今年底完工。

Siku Yaway林瑋茜說，盼為都市原民營造一處「有根的儀式空間」，延續傳統文化，未來將串聯新店溪洲、三重原住民族服務中心等據點，整合觀光、教育與藝術等資源，拓展原民文化網絡。

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