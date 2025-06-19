青少年輕生數攀升 新北議員籲引進心輔犬輔助

2025/06/19 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕新北市議員戴湘儀、宋雨蓁昨質詢指出，根據統計，新北市自殺通報數逐年成長，年齡層有下降趨勢，凸顯青少年心理衛生的重要性，盼市府在校園、社區心理衛生體系引進動物輔助，並培訓動物之家收容犬為心輔犬，讓「狗狗老師」幫忙教學；市長侯友宜允諾評估政策。

戴湘儀、宋雨蓁指出，動物輔助介入機制在民間行之有年，例如台北榮民總醫院輔助治療犬、狗醫師，或陪伴特殊教育孩子的心輔犬、陪伴犬，呼籲市府在特教班心理課程、社區心理衛生中心安排動物輔助課程，培訓動物之家的收容動物，並向中央建議完善法規，讓動物老師從「兼任轉正職」。

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侯友宜回應，國內心輔犬主要針對失眠、自閉、失智症患者提供幫助，目前新北市有八十九隻校犬協助生命教育課程，他責成衛生局、教育局評估，在滿足動物福利、場域安全的條件下，提供孩子或身心障礙者心輔犬的輔助介入資源。

立委蘇巧慧昨天邀集教育部體育署、教育部國民及學前教育署會勘樹林區柑園國中、武林國小、三多國中與新莊區光華國小四所學校，為武林國小、三多國中分別爭取一八七○萬元、一八三○萬元興建風雨球場，她說，會緊盯進度，讓師生與民眾享有更好的運動環境。

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