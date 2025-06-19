為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青少年輕生數攀升 新北議員籲引進心輔犬輔助

    2025/06/19 05:30

    〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕新北市議員戴湘儀、宋雨蓁昨質詢指出，根據統計，新北市自殺通報數逐年成長，年齡層有下降趨勢，凸顯青少年心理衛生的重要性，盼市府在校園、社區心理衛生體系引進動物輔助，並培訓動物之家收容犬為心輔犬，讓「狗狗老師」幫忙教學；市長侯友宜允諾評估政策。

    戴湘儀、宋雨蓁指出，動物輔助介入機制在民間行之有年，例如台北榮民總醫院輔助治療犬、狗醫師，或陪伴特殊教育孩子的心輔犬、陪伴犬，呼籲市府在特教班心理課程、社區心理衛生中心安排動物輔助課程，培訓動物之家的收容動物，並向中央建議完善法規，讓動物老師從「兼任轉正職」。

    侯友宜回應，國內心輔犬主要針對失眠、自閉、失智症患者提供幫助，目前新北市有八十九隻校犬協助生命教育課程，他責成衛生局、教育局評估，在滿足動物福利、場域安全的條件下，提供孩子或身心障礙者心輔犬的輔助介入資源。

    立委蘇巧慧昨天邀集教育部體育署、教育部國民及學前教育署會勘樹林區柑園國中、武林國小、三多國中與新莊區光華國小四所學校，為武林國小、三多國中分別爭取一八七○萬元、一八三○萬元興建風雨球場，她說，會緊盯進度，讓師生與民眾享有更好的運動環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播