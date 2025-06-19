電動公車起火 首都客運集團安檢同型車三電系統

新北市交通局昨天派員前往三重客運五股站，突襲稽查華德製造車廠的電動公車及充電設備。（記者羅國嘉攝）

2025/06/19 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕台北市一輛大都會客運二六二路線電動公車十六日發生火燒車事故，電池安全引發疑慮。首都客運集團董事長李博文表示，三重、首都、台北客運等將針對華德動能生產的同款電動車進行三電系統總檢查；新北市交通局運輸管理科長林詩欽說，目前新北共有二六五輛電動公車營運，將加強監督，強化駕駛員應變能力。

檢查期間 班距可能些微拉長

李博文指出，集團所屬客運公司各廠牌電動公車即日起進行「車輛電池及充電設備」檢查，檢查期間車隊正常營運，另針對華德同型式的電動公車，實施三電系統深入式檢查，必要時同車型全車隊暫停營運，並調度其他廠牌電動公車或柴油公車替代，班距可能些微拉長，但不致影響民眾乘車權益。

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市府︰加強監督265輛電動公車

林詩欽表示，昨天派員前往三重客運五股站突襲稽查華德製造的電動公車及充電設備，抽查重點包括駕駛員對電動公車突發異常狀況的應變處置能力，並要求業者三日內全面盤點所有電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄與異常通報情形，同時督促公車業者加強駕駛員緊急應變教育訓練。

4路線86輛華德同款車 總體檢

三重客運統計，六四○路線公車共有十輛華德同款式電動公車，六三七路線公車有廿輛；首都客運旗下的信義幹線路線公車共卅輛，台北客運的六五六路線公車共廿六輛，都會深入檢查，檢查期間全線停駛，並以替代班車營運。

重機路邊停車格 8月起試辦

另外，新北市大型重型機車達五萬七千多輛，交通局去年起劃設路邊重機專用停車格，已設置卅九格。市議員劉美芳昨質詢爭取重機停車權益。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時回應，預計八月起試辦開放重機停路邊機車格，最快下週公告區域，先擇定二處高需求區辦理，並徵詢民眾意見。

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