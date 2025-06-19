泰板輕軌案被退件4次 侯友宜：9月再送交通部

捷運「土城樹林線」土城高架段CQ880B區段標三度流標，市府預計6月底前重新招標。圖為其他區段施工情形。（新北捷運局提供）

2025/06/19 05:30

議員促同步啟動環評等作業 縮短期程 市府將修正財務估算與運量提升措施

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市「泰山板橋輕軌」規劃銜接泰山、新莊、板橋、土城、中和區，市議員邱烽堯、林國春、劉美芳、黃永昌昨質詢表示，「泰板輕軌運輸系統暨周邊土地整體開發計畫可行性研究報告」已經四度提報交通部審議被退回，質疑中央刁難。市長侯友宜回應，市府預計九月修正內容後再送交通部審議，會持續跟交通部溝通。

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可行性研究 2019年至今未核定

四人指出，泰板輕軌是新北軌道建設的最後一哩路，可服務中和到泰山區沿線通勤族，從二○一九年至今還沒核定，市府除了盡快修正報告，應同步啟動環境影響評估、都市計畫變更等作業，縮短期程。

土地開發效益 不可計入營運收入

侯友宜說，將修正整體財務估算與運量提升措施，預計九月報交通部審議，盼他任內核定；捷運工程局長李政安說明，交通部主要意見包括土地開發效益不可計入營運收入，市府將檢討票價、附屬事業收入比例等，另一項是提升運量措施，市府評估部分路段改為高架，縮短運行時間，高架站增設捷運開發區與車站連通增加旅運量，提高財務自償率。

捷運局表示，泰板輕軌規劃總長十．三公里，總經費三三七．三六億元，預計設置十四站（十二座平面、二座高架車站）、一座機廠；路線從五股泰山輕軌終點站F14站接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交界處的農業區，預計與台北捷運中和新蘆線、板南線、萬大中和線、台鐵轉乘，計畫尚未核定。

此外，黃永昌和市議員蘇泓欽關心捷運萬大中和樹林線第二期工程「土城樹林線」進度，其中土城高架段CQ880B區段標三度流標，質疑當初預估二○三一年全線通車的目標，恐怕難以如期達成。

土城樹林線高架段 月底再招標

侯友宜回應，土城樹林線僅剩這一標工程尚未標出，市府已接手辦理此案，目前修正計畫，以一三四億元經費徵詢公開意見，看市場行情能否接受，預計六月底前重新招標。李政安補充，如果該區段九月順利決標，可如期在時程內完工。

此外，蘇泓欽提到，捷運三鶯線軌道在鶯歌路、三樹路、國慶路等路幅較窄處距離民宅近，恐引發噪音、隱私、安全等問題，建議市府改為全罩式隔音設施。侯友宜表示，若經費許可會盡力做好，是否做全罩式隔音牆需要專業評估。

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