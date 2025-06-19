二代瓜農接棒 大南澳洋香瓜品質優

宜蘭縣大南澳地區的洋香瓜進入採收期。（蘇澳鎮公所提供）

2025/06/19 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕位在宜蘭縣大南澳休閒農業區的蘇澳鎮南強及朝陽里，早年曾被封為「洋香瓜的故鄉」；當地種植的洋香瓜，近幾年陸續由二代瓜農接棒，引進現代化栽培技術，品質更勝以往，目前進入採收期，正是嘗鮮的好時機。

昔日的台灣省政府農林廳，三十多年輔導宜蘭縣壯圍鄉與大南澳地區農民試種洋香瓜；大南澳栽培區集中在蘇澳鎮南強及朝陽里，全盛時期栽種面積有二百多公頃，後來因第一代瓜農年邁退休，面積、產量大縮水，直到青壯二代返鄉接手，種瓜技術得以傳承。

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二代瓜農偕清標說，大南澳洋香瓜以網紋甜瓜為主力，品種包括綠色果肉的台南十三號、翠蜜、橘肉的佩洛斯、新世紀，每年六月是盛產季節，成熟果品甜度可達十四到十六度。

如何挑洋香瓜？瓜農傳授小撇步，選購時按壓果品底部，稍軟代表進入好吃熟度，外觀方面，果實圓潤、網紋均勻、顏色金黃，果蒂周圍略泛黃，出現離層現象。

蘇澳鎮長李明哲說，大南澳地區土壤肥沃、排水良好、氣候高溫多日照，非常適合種植洋香瓜，這種生產的洋香瓜多汁、甜度高，產量有限，想品嘗要把握機會。

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