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    蘭陽大橋碎石多 將提高清除頻率

    蘭陽大橋是連接宜蘭溪北、溪南的重要橋梁，南北向共計6線車道外，另闢機慢車及自行車道，但長期路面碎石、淤泥多，加上照明不足，屢傳騎士摔車意外。（記者王峻祺攝）

    蘭陽大橋是連接宜蘭溪北、溪南的重要橋梁，南北向共計6線車道外，另闢機慢車及自行車道，但長期路面碎石、淤泥多，加上照明不足，屢傳騎士摔車意外。（記者王峻祺攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽大橋是連接宜蘭縣溪北、溪南重要橋梁，南北向共計六線車道，另闢有機慢車及自行車道；但長期路面碎石、淤泥多，照明不足，屢傳騎士摔車意外。立委陳俊宇、宜蘭縣議會副議長陳漢鍾昨邀集相關單位到場會勘，公路局允諾提高清石頻率並替換照明弱化燈具改善。

    屢傳騎士摔車 相關單位會勘

    陳俊宇說，蘭陽大橋車流量大，周邊砂石車也頻繁進出，導致路面常有碎石掉落，加上土塵淤泥往路邊堆積，時間一久恐危及機慢車、自行車的騎乘安全，他要求公路局盡速改善，也要增加水車沖洗路面頻率。

    陳漢鍾指出，往返蘭陽大橋就曾看過機慢車騎士因路面碎石跌倒受傷，親身訪談用路人，也多指出慢車道的危險性，深怕滑倒，根據縣府資料，近二年沿線發生多起車損與民眾受傷意外，加上橋上照明不足，希望相關單位能夠改善。

    照明不足 公路局允汰換燈具

    公路局東區養護工程分局頭城工務段回應，蘭陽大橋連同引道長約七百公尺，過去每月固定清掃一至二次，近日將與廠商變更契約，至少每週都要進行碎石及垃圾清除作業，除掃街車，也安排人力掃除，連同路邊淤泥從洩水孔排除，並派水車沖洗路面。

    頭城工務段表示，省道路燈須使用二五○瓦高壓鈉氣燈，會重新檢視燈具，汰換已弱化燈泡，擬於燈桿下方再增加LED照明。

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