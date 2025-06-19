中央投入2.46億 改善宜蘭壯東排水

行政院政務委員陳金德（中）責成水利署加速完成宜蘭壯東治水相關工程。（記者王峻祺攝）

2025/06/19 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉壯東地區是宜蘭河最末端，排水系統流速緩慢，加上常受水位影響，易發生海水倒灌。行政院政務委員陳金德昨與水利署前往排水門視察，允諾已投入二．四六億元的改善計畫，力拚二○二七年三月前完工；另外，後續總經費一二．四一億元的兩座抽水站工程，經費若獲核定，也計畫分六年完成。

流速緩慢 遇颱風、大雨淹水

壯東地區因地勢低平、鄰近海岸，排水系統慢，出口處又易受宜蘭河水位影響，遇颱風、大雨就會引發淹水；一九九四年建置完成的壯東地區第一、第二及第三大排水門，機械設備老舊不堪，水門水密性也不佳。

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將更換設施 拚2027年3月前完工

經濟水利署編列二．四六億元辦理改善，將更換設施、強化水門功能，未來可以遠端操作，及時阻擋漲潮期間外水倒灌情形，原定二○二七年底完工，水利署長林元鵬昨責成第一河川分署必須趕在汛期前啟用。

另設兩座抽水站 斥資12.41億

另，針對區內淹水問題，立委陳俊宇等人也呼籲水利署應盡快協助興建抽水站，宜蘭縣政府提出區排改善計畫，包括壯東一大排與廍後排水的抽水站設置、渠道整建與橋梁改建等項目，總經費需求一二．四一億元，用地範圍線在去年九月已獲經濟部核定公告。

林元鵬說，縣府興建抽水站計畫已獲核定，等同「拿到門票」，治水需要系統性，當然希望興建進度愈快愈好，經費部分待行政院核定後，水利署會持續推動相關治水工程，解決壯圍排水問題。

陳金德則強調，改善壯東老舊排水門部份，已責成水利署趕在二○二七年三月前完工，至於抽水站設置，請縣政府除盡快啟動測量設計作業，也可盤點優先改善項目，中央會與地方攜手治水，以六年計畫分年完成。

1994年建置完成的壯東第一大排水門，機械設備老舊不堪，水門水密性也不佳，水利署編列經費辦理改善。（記者王峻祺攝）

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