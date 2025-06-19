草屯首座公辦托嬰中心 7月招收20名嬰童

草屯鎮土城公辦民營托嬰中心的內部設備。（南投縣府提供）

2025/06/19 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府改造草屯鎮土城國小閒置空間施設的土城公辦民營托嬰中心，昨日揭牌啟用，委由南投縣家庭共好協會承辦，是草屯首間、全縣第五間公辦民營托嬰中心，七月一日正式營運，將收二十名嬰童，月托育費一萬二千元，開放報名至二十三日，超額將公開抽籤決定。

草屯鎮第一間公辦民營托嬰中心，設在鎮郊的土城國小內，昨日由南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝等人揭牌，揭牌後即有媽媽帶著小孩來參觀，並體驗內部設施和玩具，縣府社會及勞動局將在廿二日辦理招生說明會，有需求的家長可前來參加，了解該中心未來收托情況。

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縣府社會及勞動局指出，土城公辦民營托嬰中心，七月一日正式營運，將收兩個月到二歲的嬰童，即日起至廿三日報名，若報名超過廿人，就會採抽籤決定。該中心的每月托育費一萬二千元，一般戶及弱勢家庭可申請補助七千到一萬元不等，兩胎以上家庭補助再加碼。

社勞局說，全縣包含昨日揭牌的托嬰中心在內，目前已成立五所公辦民營托嬰中心，目前也於埔里鎮虎山活動中心、草屯鎮新庄國小規劃辦理托嬰中心，預計明年對外招生。

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