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    嘉義好物 進軍台北國際食品展

    將參加2025台北國際食品展的「嘉義優鮮」產品。（記者蔡宗勳攝）

    將參加2025台北國際食品展的「嘉義優鮮」產品。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義優鮮」集結十九間嘉縣農漁畜產品業者，呈現從產地、加工到品牌的全鏈整合與創新精神，參展廿五日至廿八日登場的「二○二五台北國際食品展」，昨天在縣府舉辦記者會宣傳「嘉義優鮮」主題館。縣長翁章梁說，縣府每年都會帶領業者參加台北國際食品展，去年獲得三千多萬元訂單，行銷嘉義農特產成績有目共睹。

    參展業者包括番路鄉農會柿子與農產加工品、阿里山極邊山葵農產行阿里山山葵、高帝園茶業高山茶、卓武山咖啡農場咖啡、宏展農業行銷科技公司苦瓜、好美農漁產業公司漁產加工品等，昨由翁章梁帶領業者齊聲高喊「嘉義優鮮、美味頂尖」，期望在台北國際食品展收穫滿滿，為進軍國內外市場持續累積能量。

    此外，嘉縣嚴選伴手禮協會、布袋鯤水精神青年培力站等單位推動地方觀光產業，將於廿一日上午十一點至下午六點在遠東百貨嘉義店推出「夏至好禮市集」，嚴選在地伴手禮包括清爽白玉冰棒、火龍果剉冰、冰鎮滷味、永芳鳥仔餅、江山米等，同時安排小夫妻乾拌麵現場烹煮、「苦瓜泡菜」多場次的手作DIY，及嘉義好聲音歌手現場演唱。

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