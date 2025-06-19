中正大學周邊芒果樹 設文化歷史看板

「三興村芒果樹文化歷史看板」揭幕。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/19 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉中正大學周邊大學路（鄉道嘉一○六線）與新庄仔庄（鄉道嘉一○八線）早年有「芒果路」之稱，因中正大學設立、道路開發，部分芒果樹遭移植，中正師生與在地鄉親共同努力維護芒果樹生長歷史記憶，昨天在三興村活動中心舉辦「芒果樹下，我們的路．三興村芒果樹文化歷史看板」揭幕活動，期許文化與生態永續。

這塊文化歷史看板由中正重構大學路計畫攜手民雄鄉三興社區發展協會、民雄國際青年商會、嘉惠電力公司，及民雄鄉公所支持下設立在百年芒果樹下，昨邀地方人士歡喜揭幕，民雄國際青商會長陳俊翰遞交會員攜手完成的「芒果老樹測量報告書」給中正校長蔡少正、民雄鄉長林于玲。

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該計畫主持人、中正大學教授管中祥表示，一九二八年日治時期，當地因舉行日本昭和天皇登基慶祝活動，在民雄地區種了約三千棵芒果樹，除美化道路，也作為軍事運輸的自然掩體，更是當地文化景觀與居民休憩所在。

一九八九年中正設校拓寬道路時，芒果樹幾乎面臨全部砍除命運，經各界據理力爭，達成保留芒果行道樹做為快慢車道分隔島。二○一八年大學路獲前瞻計畫補助拓寬，芒果樹再度面臨移除困境，經師生與地方奔走，豐收村段移植至校內，校門口大民南路至陳厝寮段獲保留。

陳俊翰說，經調查，目前中正周邊的三興村、豐收村還有二一六棵芒果老樹，經逐一紀錄測量，胸圍大多逾一百公分，兩百多公分者比比皆是，逾三百公分者有三棵。

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