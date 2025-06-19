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    雲縣成龍濕地「成龍御風」 修復完成

    雲縣府文觀處啟動修復作業，「成龍御風」耗時約四天完成。 （記者李文德攝）

    雲縣府文觀處啟動修復作業，「成龍御風」耗時約四天完成。 （記者李文德攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府響應今年口湖成龍濕地藝術饗宴新增裝置藝術，其中由藝術家王凱鶴設計高六米的「成龍御風」，上週因豪雨強風導致作品凹折，經四天修復完成，有居民建議，因颱風期將屆應加固裝置。縣府表示，將盤整當地作品並對其基座加強防護，確保作品完整。

    成龍濕地面積約五十六公頃，今年三月起先由觀樹教育基金會邀請知名壁畫藝術家Candy Bird在社區創作五件壁畫，四月社區協會邀四位國內外藝術家創作四件裝置藝術作品，縣府更是邀請裝置藝術家王凱鶴，在濕地內創作「成龍御風」裝置藝術。

    縣府文化觀光處長陳璧君指出，「成龍御風」以竹、鋼筋為材料，闡述韋恩颱風沖毀當地良田與魚塭，卻在時光潤澤下創造如今濕地，意旨生命總能在挑戰中找到新契機，但上週連日的強風暴雨，使竹子吃水變重，造成下方鋼筋彎曲而導致毀損，接獲毀損消息後啟動修復作業，請廠商先以吊車將作品穩固，對基座及底部進行鋼筋安裝。

    當地居民表示，成龍濕地好不容易有許多裝置藝術，現已進入颱風期，建議可盤整濕地內的裝置進行加強，確保作品完整；陳璧君表示，將全面檢視濕地內的裝置藝術現況，因應颱風期將屆規劃加固，屆時能將觀光效益帶至七月底登場的雲西海洋音樂祭。

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