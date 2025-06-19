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    癌篩異常就診 雲縣補助交通費

    雲林縣府為提高5癌陽追率，將從即日起補助篩檢異常者到醫院診斷的交通費。（雲林縣衛生局提供）

    雲林縣府為提高5癌陽追率，將從即日起補助篩檢異常者到醫院診斷的交通費。（雲林縣衛生局提供）

    2025/06/19 05:30

    無痛大腸鏡檢查最高補助2千元 即日起至12月底 縣民每人限1次

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提高參加癌症篩檢異常民眾進一步到醫院診斷的意願，雲林縣府今年編列二百萬元補助交通費，一次最高補助一千元，另也補助無痛大腸鏡費用，最高二千元。雲林縣衛生局長曾春美表示，辧理期程即日起至十二月底，設籍雲林縣民眾每人限申請一次。

    五癌出現陽性 1次最高補助1千

    根據衛福部統計資料，惡性腫瘤已連續多年高居國人十大死因之首，雲林十大癌症排名依序為氣管、支氣管和肺癌，肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌，口腔癌，攝護腺癌，女性乳癌，胰臟癌，食道癌，胃癌及卵巢癌。

    曾春美指出，癌症防治最重要也是最有效就是篩檢，早期發現治療，治療效果更好且存活率提高，這幾年中央、縣府大力推動整合性篩檢、癌症篩檢，尤其是五癌篩檢，口腔癌、子宮頸癌、乳癌、大腸癌及肺癌，去年全縣參加癌症篩檢有九萬人次。

    衛生局︰診斷醫院不限在雲林

    曾春美說，癌篩有異常（陽性）要進一步到醫院診斷，否則都是白做，衛生局統計這幾年縣內癌篩「陽追率」，也就是指是在癌症篩檢中，篩檢結果呈陽性反應的個案，經過追蹤到醫院進行確診和治療的比例。

    曾春美指出，乳房攝影、子宮頸抹片檢查的陽追率都超過九成，但口腔癌、糞便潛血的陽追率分別為六十七％及七十六％，低於中央的目標七十八％及八十五％。

    曾春美表示，分析原因除男性的病識感較女性低，雲林幅員遼闊大眾運輸不普及，加上獨居及老老相依的長輩多，要到醫院診斷不方便，因此，縣府今年編列二百萬元補助五癌篩檢異常者到醫院診斷的交通費。

    衛生局強調，補助基準以申請者居住地到醫院的距離計算，五公里以上未滿廿公里每次補助三百元，廿公里以上未滿四十公里每次六百元，四十公里以上每次一千元。另糞便潛血異常要進一步做大腸鏡，有民眾怕痛，縣府另外補助無痛大腸鏡檢查，一次最高補助二千元。

    衛生局說，補助對象須是設籍雲林縣民，診斷醫院則不限在雲林。

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