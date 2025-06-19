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    《台南》智慧停車柱「站崗」 違規、失火全都錄

    東區中華東路與東平路口16日火燒車事件，全程被停車柱上的監視鏡頭拍下。（資料照，交通局提供）

    東區中華東路與東平路口16日火燒車事件，全程被停車柱上的監視鏡頭拍下。（資料照，交通局提供）

    2025/06/19 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市路邊智慧停車柱與宏碁智通公司合作建置，導入物聯網（IoT）感測技術與創新管理模式，除提升停車管理效率，也在科技執法上扮演重要角色。其與監理機關串接，透過智慧辨識系統自動判讀車牌，並搭配LINE機器人通報，協助查緝註銷車牌車輛、欠稅車與偽造掛牌車等違規車輛至少四千件，共築城市安全防線。

    南市交通局自二○一九年起，將智慧停車柱納入查報功能，全市約四○○○席停車位，再加上路邊停車收費員查報機制，即時舉發牌照註銷車輛至少逾三千件、欠稅大戶車輛一千件。

    東區中華東路與東平路口日前發生火燒車事件，火勢波及一旁的智慧停車柱，被燒得面目全非。整起事件全程被停車柱上的監視鏡頭拍下，「鏡頭君」堅守崗位到最後一刻。高雄市也曾有社會治安事件中，居民因恐懼不敢報案，最終靠停車柱的錄影存證作為報警依據。

    宏碁智通表示，幾乎每日都會接獲機關來函，申請調閱相關採證資料。除提供停車管理服務外，公司也希望透過智慧科技，持續為城市公共安全貢獻力量。

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