《台南》新市白蓮霧採收遇雨量減 漲價2成

受氣候因素影響，果農鄭明堂的白蓮霧今年產量減少。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/19 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕別具風味的白蓮霧，因深受歡迎，又被稱為「夏日綠寶石」，隨著工商社會演進，逐漸式微，已是台南珍稀水果代表之一，新市區迄今仍推廣栽種，延續傳統農產特色；目前正值採收期，因遇上最近的降雨，產量減少，頂級品價格漲了兩成。

白蓮霧屬於台灣早期的品種，口感清脆甘甜，風味獨特，以往在鄉下，家戶的庭院多會栽種，隨著土地開發，果樹遭移除，數量銳減，新市區公所擴大復育振興，守護地方產業特色，並舉辦「白蓮霧節」全力行銷。

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因白蓮霧栽培管理耗時費工，且務農人口高齡化，年輕一輩多無意接手，讓地方特色產業的延續面臨危機，列冊的新市白蓮霧低於五十棵，新市公所將於廿八日舉辦白蓮霧節，希望成為觀光賣點。

栽種白蓮霧逾廿年的果農鄭明堂，在社內里古厝仍保有卅二株，全台南最多，在他用心照顧下，收成品質受到消費者喜愛，在市場很搶手，各界訂單不斷湧至，得動員家人一起採收、分級裝箱，持續出貨。

鄭明堂表示，最近高溫多雨，影響白蓮霧的正常生長，收成受到衝擊，以兩台斤裝頂級果品伴手禮盒為例，上市價格一千兩百元，與去年相比，漲幅達廿％。

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