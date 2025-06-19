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    《台南》北門雙春國小熄燈 7學童出席最後畢典

    雙春國小在校生也與列隊師長一一擊掌，告別校園。（記者楊金城攝）

    雙春國小在校生也與列隊師長一一擊掌，告別校園。（記者楊金城攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者楊金城／北門報導〕北門雙春國小停辦，走入歷史，昨天舉辦第六十六屆畢業典禮，有五位國小畢業生、二位幼兒園畢業生，全體師生並向學校道別，說不盡的離情依依；其他十二位國小在校生、二位幼兒園學生將就近到蚵寮國小、錦湖國小就讀。

    創校66年不敵少子化衝擊停辦

    因少子化衝擊，兼顧學生學習，台南市繼去年停辦六甲國小湖東分校、西港國小金砂分校、北門國小玉湖分校、龍崎國小龍船分校，今年八月再停辦南化西埔、玉山、新營新橋及北門雙春等四所國小，另七股龍山國小改制降為七股國小龍山分校。

    創校六十六年的雙春國小直接停辦，走入歷史，校園將改為蚵寮國小第二校區，未來校區如何運用不閒置，還有待找尋認養單位。

    雙春國小屬特殊偏遠小學，最後畢典舉辦前先進行感恩之旅，國小、幼兒園畢業生由親師陪同到雙春當地永安宮、龍佛宮參拜，感謝神明保佑平安長大，再到校園巡禮、參加畢業典禮。

    5國小生、2幼兒園生告別師長

    七位畢業生人人有獎，有市長獎、議長獎、區長獎、家長會長獎等，畢業生的家長也都出席這場最後畢典，上台分享得獎的喜悅。

    林佑霖擔任雙春國小十年校長，他以感恩心情感謝地方父老十年來的相挺，向畢業生鞠躬，並鼓勵大家說：「明天會更好」，要正向往前；台南市家長會聯合會理事長賴建良也出席，學甲頭港鎮安宮董事長黃界貞捐贈獎學金七千元。

    14在校生就近赴他校就讀

    擔任九屆里長的雙春里長李連興是雙春第七屆畢業校友，他說，看到學校因少子化停辦，百感交集。包括在校生、畢業生與師長擁抱，並列隊彼此擊掌祝福未來學習之路順暢。

    雙春國小最後一屆五位畢業生，與家長一同上台領獎分享喜悅。（記者楊金城攝）

    雙春國小最後一屆五位畢業生，與家長一同上台領獎分享喜悅。（記者楊金城攝）

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