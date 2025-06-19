《台南》台南熱氣球派對週六登場 明晚有交管

台南熱氣球派對將於六月廿一至廿二日在台南市政府永華市政中心旁廣場登場。（資料照，南市觀光局提供）

2025/06/19 05:30

二階段交通管制 6/21配合光雕秀、無人機提供免費接駁車

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二五年台南熱氣球派對，六月廿一至廿二日將在市府永華市政中心旁廣場登場。南市觀旅局表示，活動前一天傍晚起開始進行交通管制，活動首日配合光雕秀及無人機展演活動，將提供台南火車站往返活動會場的免費接駁車。

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提供火車站北站往返會場接駁服務

觀旅局指出，二○二五台南熱氣球派對活動第一階段車輛管制，從六月廿日下午十七時起至六月廿二日廿四時止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。

第二階段車輛管制，配合活動首日六月廿一日晚間光雕秀及無人機展演，當天下午十八時至廿時，管制範圍將增加建平路（永華路二段至建平十一街）、府前路二段（建平路至府前四街）、怡平路（建平路至永華三街）。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。

逾70家旅宿、餐飲推出專屬優惠

觀旅局表示，市府也將自六月廿一日下午十四時起至晚上廿一時，提供免費接駁車從台南火車站（北站）往返活動會場（南島路）的服務，平均廿至卅分鐘一班車，歡迎民眾多加利用。

觀旅局說，除了令人期待的熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演外，更攜手超過七十家台南在地旅宿、餐飲與觀光工廠等業者推出專屬優惠，民眾只要出示活動電子文宣或達成各商家指定條件，即可享有多項好康。

活動還推出互動式闖關遊戲，每天限量發出六百份闖關卡，另有特色美食文創市集與街頭藝人表演，也有大型氣墊樂園，邀請遊客一起來台南享受夏日最歡樂的城市盛會。

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