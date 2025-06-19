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    首頁　>　生活

    解開水龍頭鏽蝕之謎 高雄陽明國中3國中生獲獎

    2025/06/19 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕家裡全新水龍頭、金屬擺飾品，短短一年內便出現鏽蝕，這種現象竟非每戶如此，引起高市陽明國中學生梁譽瀚、鄭采妮、方柏文產生研究興趣，由老師引導，讓他們找到鄰近水溝排放沼氣是主因，也從改善污水接管，找到有效避免沼氣腐蝕金屬方法，更讓三人參加全國「二○二五科學探究競賽—這樣教我就懂」競賽，榮獲國中組銅牌獎。

    奪科學探究競賽銅牌

    陽明國中師生團隊分別以國中組「找回『沼』致鏽蝕的金屬本色！」教師團隊「走訪旗津海岸」兩項，榮獲國中組銅獎，以及教師組銀獎肯定，也展現在科學教育領域的成果。

    國二學生梁譽瀚、鄭采妮、方柏文組成的研究小組，從日常生活中觀察到家裡全新的水龍頭、金屬擺飾品，在短短一年內便出現鏽蝕，但這種現象並非每戶都有，進而引發了他們對居家環境的好奇與探究。

    三人懷疑是鄰近水溝排放的沼氣導致金屬鏽蝕，他們展開一系列研究，經實驗證實，發現是屋後污水水溝的沼氣，也就是帶有「硫化氫」隨空氣進入，導致家中金屬鏽蝕的主要原因，此外，他們也發現許多居家同樣情形，卻沒有出現鏽蝕，追查之後，發現與高雄改善污水接管，可避免沼氣進入住家水溝腐蝕金屬。

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