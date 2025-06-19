高雄原博館籌備處揭牌 拚2032年開幕

原住民舞團載歌載舞，慶祝原博館籌備處揭牌。（記者葛祐豪攝）

2025/06/19 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國立原住民族博物館（簡稱原博館）宣布落腳高雄後，八年來無實質進展，籌備處昨天終於揭牌了，力拚二○三二年開幕，未來將作為連結台灣與全球南島語族的橋梁。

國立原住民族博物館預定位置在澄清湖北側，面積共十四．三七公頃，土地已由市府依程序變更為博物館專用區；但因一再延宕，經費由二○二一年約卅五億元增加至五十九億元（第一期），開幕時間也由二○二七年延至二○三一年完工、二○三二年開幕，目前前期的願景館已發包工程。

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原博館籌備處位於市府四維行政中心旁的四維國泰商辦大樓，昨天揭牌儀式由原民會主委曾智勇、高雄市長陳其邁、原住民族各界等代表參加，宣示博物館籌建工作正式啟動。

陳其邁表示，高雄原住民有十六族，中央選定原博館落腳高雄，市府會全力配合，打造世界一流的原住民博物館。

原民會主委曾智勇強調，原博館不只是台灣的博物館，向世界敘說我們自己的歷史與文化，也希望成為南島語系文化研究與交流的樞紐，未來將作為連結台灣與全球南島語族的橋梁。

昨天會中原博館也與馬紹爾群島共和國Alele博物館，簽署合作備忘錄，建立跨國合作夥伴關係，共同為原博館的未來發展，注入國際視野與能量。

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