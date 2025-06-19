高雄杉林、旗山2社區 獲「建築園冶獎」

「阿嬤咖啡二館」融入空間設計改造閒置場域。 （農業局提供）

2025/06/19 05:30

推動農村再生計畫 奪得「社區景觀營造類」獎項

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市杉林區日光小林社區「大武壠產銷館」與旗山區圓富社區「阿嬤咖啡二館（山澗八里驛站）」十七日獲頒二○二五年建築園冶獎「社區景觀營造類」獎，象徵社區空間活化成果備受肯定，更凸顯農村再生計畫推動下，社區參與、文化保存與在地創生的多元價值。

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農業局指出，建築園冶獎素有「南臺灣建築奧斯卡獎」之稱，特別重視公共空間的實用性、環境整合及居民參與度，這次得獎的兩個場域，皆以農村再生計畫為基礎，透過在地資源盤點與社區共識形成，從閒置空間出發，打造兼具文化、產業、休憩與教育功能的社區據點。

大武壠產銷館 打造多功能場域

日光小林社區發展協會理事長潘枝梅指出，「大武壠產銷館」原為社區閒置公共空間，因租金等因素荒廢近六年，經社區積極爭取農村再生計畫補助，於二○二三年完成改造。

如今已成為社區農產加工、文創展售及文化活動據點，外部環境栽植苧麻、雞冠花、圓仔花等植物，展現大武壠族傳統花環文化，並結合雞腳刺、薑黃等經濟作物，打造兼具綠美化、生產性及文化意象的多功能場域。

不僅串聯社區小農、工藝職人，也讓大武壠族群的文化保存成果從祭典走入日常生活，是「文化融入空間、空間推動產業」的實踐範例。

阿嬤咖啡二館 保留舊工具間

圓富社區的「阿嬤咖啡」原是為照顧長輩而設的社區空間，並以「阿嬤沖的咖啡」成功吸引遊客與社區互動，原本設於社區活動中心二樓，對長輩行動不便，在社區前理事長、目前為現場負責人陳宗卿利用巧思，將父親留下的舊工具間，透過農村再生計畫補助，將其轉化為「阿嬤咖啡二館」，保留老工具並融入空間設計，營造具生活記憶與溫度好地方。

「大武壠產銷館」成為社區農產加工、文創展售與活動據點。（農業局提供）

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