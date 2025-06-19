再生能源 高港建置15處光電系統

高雄港務分公司利用既有或新建的建築物屋頂空間共十五處，設置太陽光電發電設備。 （高雄港務分公司提供）

2025/06/19 05:30

最快2028年開始 可年產1.2萬仟度電 減碳量將近6千噸

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港務分公司為遵循台灣二○五○淨零轉型政策目標，逐步實現二○五○淨零排放的永續社會，規劃自建再生能源系統，利用既有或新建的建築物屋頂空間共十五處，設置太陽光電發電設備，預計最快二○二八年開始，可年產約一．二萬仟度電，每年減碳量合計將近六千噸。

請繼續往下閱讀...

第一階段位於洲際貨櫃中心區內

高雄港務分公司表示，第一階段建置太陽光電發電系統是位於洲際貨櫃中心區內的貨櫃集散倉棧、維修保養廠、進站閘口、出站閘口、櫃場變電站、碼頭變電站等十一棟主要建築物，裝置容量共計約八四一九kWp（千瓦峰值），目前已完成四六六三kWp，其餘三七五六kWp，將於二○二六年六月前逐步完成，完成後每年可產約九二六二仟度電，每年減碳量約四五八五噸。

第二階段3處屋頂型及1處車棚

第二階段為三處屋頂型及一處停車場車棚，裝置容量共計約二四五三kWp，預計二○二七年十二月前逐步完成，完成後每年可產約二六九九仟度電，每年減碳量約一三三六噸。

合計兩階段共十五處的建置規模完成後，最快二○二八年開始，每年總共可產大約一．二萬仟度電，每年減碳量合計將近六千噸。

另外，台灣港務公司選定高雄港旅運中心為建置「智慧微型電網」示範區，涵蓋能源管理系統、太陽光電系統、儲能系統，目前已開始運作，並在高雄港第七貨櫃中心逐步建置。

高港旅運中心 建置智慧微型電網

高雄港務分公司指出，建置太陽光電發電系統，將同時結合能源管理系統及儲能設備，強化高雄港電網韌性，不僅可紓緩港區用電尖峰時段對台電的用電依賴，也是高雄港實踐綠色港口的重要工作，有助增加電力資源調度彈性，提升能源使用效益，落實「安全、穩定、可靠」的能源供給原則。

高雄港務分公司設置太陽光電發電設備，預計最快二○二八年開始。 （高雄港務分公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法