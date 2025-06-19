東勢埤豐橋改建 8月底通車

東勢埤豐橋（右）重建，工程進度超前，預計可提前四個月，於今年八月底通車。（建設局提供）

2025/06/19 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕埤豐橋是連接台中市東勢、豐原、石岡、后里與苗栗卓蘭的交通要道，九二一地震時遭受嚴重損害，加上近年來大甲溪河道流向改變，導致橋梁結構與耐洪能力逐漸減弱。市府編列十億經費，於二○二二年動工改建，工程進度超前，預計提前四個月，將於今年八月底通車。立法院副院長江啟臣昨到場會勘，籲請相關單位提前宣導，做好通車前的因應準備。

編10億經費 進度超前

建設局長陳大田表示，市府斥資十億元改建東勢埤豐橋，新橋以脊背橋形式，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪，大幅提升橋梁安全，並特別規劃在橋梁增設人行道、設置觀景平台，提供觀光遊憩使用。目前整體工程預定進度八十三．二七％，實際進度九十五．四五％，將提早四個月完工，力拚今年八月底通車。

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江啟臣指出，埤豐橋封閉改建，不只讓原先車流量龐大的台三線在上、下班時間更加壅塞，欲通行橋梁的民眾也需改走長庚橋，甚至繞一大圈到東勢市區，工程完工後，山城區的塞車惡夢可望有解。

江啟臣建議市府完工通車前應與里長等溝通，提前宣導、做好因應，並針對路標、指示、號誌等設施進行調整。初期並可透過警察協助或義交指揮，確保車流能順利通行。

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