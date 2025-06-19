為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東勢埤豐橋改建 8月底通車

    東勢埤豐橋（右）重建，工程進度超前，預計可提前四個月，於今年八月底通車。（建設局提供）

    東勢埤豐橋（右）重建，工程進度超前，預計可提前四個月，於今年八月底通車。（建設局提供）

    2025/06/19 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕埤豐橋是連接台中市東勢、豐原、石岡、后里與苗栗卓蘭的交通要道，九二一地震時遭受嚴重損害，加上近年來大甲溪河道流向改變，導致橋梁結構與耐洪能力逐漸減弱。市府編列十億經費，於二○二二年動工改建，工程進度超前，預計提前四個月，將於今年八月底通車。立法院副院長江啟臣昨到場會勘，籲請相關單位提前宣導，做好通車前的因應準備。

    編10億經費 進度超前

    建設局長陳大田表示，市府斥資十億元改建東勢埤豐橋，新橋以脊背橋形式，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪，大幅提升橋梁安全，並特別規劃在橋梁增設人行道、設置觀景平台，提供觀光遊憩使用。目前整體工程預定進度八十三．二七％，實際進度九十五．四五％，將提早四個月完工，力拚今年八月底通車。

    江啟臣指出，埤豐橋封閉改建，不只讓原先車流量龐大的台三線在上、下班時間更加壅塞，欲通行橋梁的民眾也需改走長庚橋，甚至繞一大圈到東勢市區，工程完工後，山城區的塞車惡夢可望有解。

    江啟臣建議市府完工通車前應與里長等溝通，提前宣導、做好因應，並針對路標、指示、號誌等設施進行調整。初期並可透過警察協助或義交指揮，確保車流能順利通行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播