8業者有牌照 「夜店一條街」常遭臨檢

2025/06/19 05:30

記者黃旭磊、許國楨／專題報導

台中市現有八家業者領有市府發放「舞廳牌照」（舞廳許可登記），扣除歇業的白雪外，有給中高齡人士交際的傳統舞池，也有「動滋、動滋」震耳樂音的年輕人夜店，經營型態相當多元。

大帝國舞廳位在中市西區向上路，卡莎舞廳則在北區中清路上，走的都是類似白雪舞廳的復古路線，至於客層仍以中高齡為主，另一家位在西屯區的鐵木真舞廳，登記地址是惠中路上一家仕女俱樂部，業管單位及警方實際臨檢並未發現有舞廳等相關設備。

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秀屋夜總會已更名為Super House位於南屯區大觀路，隔壁三家夜店串成「夜店一條街」，位於七期文心森林公園周遭為住宅大樓，入夜震耳樂音擾鄰，轄區台中市第四警分局長陳祥麟常率警力臨檢查毒，常有辣妹著低胸短裙排隊受檢情形。

阿曼達位於中區自由路，多年前轉型在七樓經營卡拉ok，從白天起就開放唱歌跳舞，吸引舞客在中間大舞池一展舞技，一名消費者指出，燈光美、氣氛佳還有美女經理招待，非常適合交際應酬聚會。

古德曼休閒位於自由路二段地下室，一樓是仕女俱樂部開放公司行號聯誼，店內有包廂，專業企劃會安裝百萬級音響設備，讓顧客聊天、唱歌跳舞，偶爾邀鋼管舞團與國外舞者表演。

富麗餐飲就是金錢豹金山店，在台灣大道、文心路交叉路口，號稱酒店最高殿堂，集團「天上人間」前年七月結束營業後幹部轉回本店，至今仍是市區指標舞廳酒店。

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