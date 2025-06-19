台中老牌「白雪」歇業 舞池文化恐成回憶

白雪大舞廳從四年前疫情歇業至今。（記者黃旭磊攝）

2025/06/19 05:30

記者黃旭磊、許國楨／專題報導

還記得五○年代的舞廳文化嗎？全盛期台中四大舞廳南夜、夜總會、小夜曲及白雪曾吸引南北各路人馬前來朝聖，但如今消費型態改變，白雪未見復業跡象，「金大班的最後一夜」舞曲再難響起。

消費型態改變 四大舞廳漸沒落

民國六○年代經濟起飛，「台灣錢淹腳目」榮景造成台中四大舞廳崛起，但之後知名的南夜舞廳毀於火災，過去繁榮的台中中區逐漸沒落，目前雖然還有八家業者登記領有「舞廳牌照」，真正老字號的白雪處於歇業狀態，而其餘經營方式也未必跟過去的傳統舞廳相似。

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白雪大舞廳於一九六四年開幕，全盛時期，連同員工及舞小姐超過三百人，由於開業初期沒有國道一號，舞廳前的五權路為縱貫線道路，「白雪」成為南北二路相約「喬事」地標，大門望去盡是氣派賓士「黑頭仔車」，年輕人改變時尚，舞廳於二○二○年三月宣布停業防疫，至今仍拉下鐵門由員工看守收信。

七十歲員工說，疫情時候員工比客人還多，「三十個員工看七個客人跳舞」，無奈拉下鐵門歇業，八十多歲穿西裝老客人落幕離開舞池，舞小姐都散掉了，他回憶，舞廳純粹跳交際舞，八、九十歲客人下午都窩在這裡，一小時約花一千元不算貴，疫情後開門就賠錢，老闆實在沒那麼多錢賠。

由於舞廳屋齡超過六十年，建地位於北區五權路精華路段，地方傳出「白雪」要賣地收攤，對此，業者蔡泗龍強調，沒有要再開舞廳了，經營及歷史這方面一言難盡，還在打算下一步，適當時機再對外說明，總會找到出路的。

北區光大里長朱瑞珠說，五十年前剛來就有「白雪」了，以前周遭都是酒吧，現在被KTV、腳底按摩店取代，至今仍是停業狀態 。

地方人士建議循文化部歷史老屋再生管道，申請文化資產保留舞廳回憶，有老舞迷說，政府的關切眼神不再，舞池文化也只能留存記憶。

白雪大舞廳疫情期間「請出示疫苗黃卡」還掛在門口。 （記者黃旭磊攝）

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